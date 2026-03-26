Компании Тюменской области приглашают на бизнес-миссию в Монголию

Компании Тюменской области приглашают принять участие в международной бизнес-миссии на выставку BARILGA EXPO в Улан-Баторе, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона. Событие соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
BARILGA EXPO — крупнейшая международная строительная выставка Монголии, которая ежегодно объединяет более 500 компаний из 30 стран. Производители, застройщики, инвесторы и архитекторы могут представить там свои товары и услуги. Программа выставки включает B2B-встречи с потенциальными партнерами и инвесторами, посещение отраслевых мероприятий и деловых сессий. Все это дает возможности для заключения контрактов и развития экспортных направлений.
Мероприятие пройдет 24−26 апреля. По всем вопросам можно обратиться к директору Центра внешнеэкономической деятельности Союза «Торгово-промышленная палата Тюменской области» Оксане Скрауч по телефону +7 (922)269−01−35.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.