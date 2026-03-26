Компании Тюменской области приглашают на бизнес-миссию в Монголию

BARILGA EXPO — крупнейшая международная строительная выставка Монголии, которая ежегодно объединяет более 500 компаний из 30 стран. Производители, застройщики, инвесторы и архитекторы могут представить там свои товары и услуги. Программа выставки включает B2B-встречи с потенциальными партнерами и инвесторами, посещение отраслевых мероприятий и деловых сессий. Все это дает возможности для заключения контрактов и развития экспортных направлений.