Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Химики вернули эффективность устаревающим противоопухолевым препаратам

Специалисты синтезировали 11 вариаций антрациклинов на базе одной из уже хорошо изученных форм данных молекул.

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Исследователи из России синтезировали новые средства от рака из класса антрациклинов, первые версии которых были созданы более полувека назад, и успешно подавили при их помощи деление клеток, устойчивых к препаратам-предшественникам. Это делает их перспективными кандидатами на роль замены для существующих лекарств из этого класса, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

«До создания новых лекарств на основе полученных нами молекул еще предстоит испытать их действие на животных, подробнее исследовать их механизм работы и токсичность. Но полученные нами данные — уже важный шаг к созданию препаратов нового поколения для людей с онкологическими заболеваниями», — заявил доцент НИИ по изысканию новых антибиотиков имени Гаузе (Москва) Александр Тихомиров, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Как объясняют ученые, антрациклины представляют собой один из самых первых классов противоопухолевых препаратов, чьи представители уже более 50 лет применяются для лечения рака крови, рака груди и других онкологических заболеваний. Эти вещества встраиваются в ДНК опухолевых клеток и блокируют их деление, что позволяет уничтожить значительную часть новообразования.

При этом антрациклины не лишены недостатков — часть опухолевых клеток со временем приобретает способность «выкачивать» молекулы лекарства из своей цитоплазмы, что не позволяет ему блокировать их деление, а также эти вещества повреждают сердечную мышцу и порождают другие серьезные побочные эффекты. И то, и другое побуждает ученых искать более безопасные и эффективные вариации антрациклинов.

Российские ученые сделали большой шаг к решению этой задачи, синтезировав 11 вариаций антрациклинов на базе одной из уже хорошо изученных форм данных молекул. В рамках проведенных ими экспериментов исследователи присоединяли к исходному соединению фрагмент в виде колец, содержащий химические группы, которые отталкивали или притягивали воду, и изучали их действие на здоровые клетки и культуру лейкемических опухолевых клеток.

Эти опыты показали, что молекулы антрациклинов с добавлением гидрофобных фрагментов оказались защищены от «выкачки» из опухолевых клеток, благодаря чему они эффективно подавляют их деление даже при наличии устойчивости к традиционным антрациклинам. Это делает их особенно перспективными кандидатами на роль базы для нового поколения противоопухолевых препаратов, подытожили исследователи.