Химики вернули эффективность устаревающим противоопухолевым препаратам

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Исследователи из России синтезировали новые средства от рака из класса антрациклинов, первые версии которых были созданы более полувека назад, и успешно подавили при их помощи деление клеток, устойчивых к препаратам-предшественникам. Это делает их перспективными кандидатами на роль замены для существующих лекарств из этого класса, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«До создания новых лекарств на основе полученных нами молекул еще предстоит испытать их действие на животных, подробнее исследовать их механизм работы и токсичность. Но полученные нами данные — уже важный шаг к созданию препаратов нового поколения для людей с онкологическими заболеваниями», — заявил доцент НИИ по изысканию новых антибиотиков имени Гаузе (Москва) Александр Тихомиров, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Как объясняют ученые, антрациклины представляют собой один из самых первых классов противоопухолевых препаратов, чьи представители уже более 50 лет применяются для лечения рака крови, рака груди и других онкологических заболеваний. Эти вещества встраиваются в ДНК опухолевых клеток и блокируют их деление, что позволяет уничтожить значительную часть новообразования.
При этом антрациклины не лишены недостатков — часть опухолевых клеток со временем приобретает способность «выкачивать» молекулы лекарства из своей цитоплазмы, что не позволяет ему блокировать их деление, а также эти вещества повреждают сердечную мышцу и порождают другие серьезные побочные эффекты. И то, и другое побуждает ученых искать более безопасные и эффективные вариации антрациклинов.
Российские ученые сделали большой шаг к решению этой задачи, синтезировав 11 вариаций антрациклинов на базе одной из уже хорошо изученных форм данных молекул. В рамках проведенных ими экспериментов исследователи присоединяли к исходному соединению фрагмент в виде колец, содержащий химические группы, которые отталкивали или притягивали воду, и изучали их действие на здоровые клетки и культуру лейкемических опухолевых клеток.
Эти опыты показали, что молекулы антрациклинов с добавлением гидрофобных фрагментов оказались защищены от «выкачки» из опухолевых клеток, благодаря чему они эффективно подавляют их деление даже при наличии устойчивости к традиционным антрациклинам. Это делает их особенно перспективными кандидатами на роль базы для нового поколения противоопухолевых препаратов, подытожили исследователи.