В Крыму обновят участок автодороги в сторону поселка Азовское

Участок трассы граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта в сторону поселка Азовское отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым.
Общая протяженность объекта — 16,7 км. Специалисты уже приступили к фрезерованию старого дорожного покрытия, после чего там уложат новый асфальт.
Подчеркивается, что этот участок имеет особое значение для жителей Джанкойского района. Маршрут обеспечивает транспортную доступность для жителей пяти населенных пунктов: Азовское, Ближнее, Советское, Рубиновка и Краснодольное.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.