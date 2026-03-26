В Забайкалье прошел конкурс по бережливому производству среди учащихся СПО

Первый краевой конкурс «Бережливое производство» для учащихся учреждений среднего профессионального образования прошел в Чите в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края.
Конкурсная программа состояла из двух этапов. Заочный тур включал проведение участниками информационных десантов для первокурсников с целью популяризации принципов бережливого производства. А в рамках очного этапа оценивали теоретические знания и качество выполнения практического задания по моделированию процессов.
В финале приняли участие 11 команд из ведущих образовательных организаций края. Работу конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли представители министерства по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию региона, а также специалисты проектного офиса «Хиагда» Госкорпорации «Росатом».
Победителем стал Забайкальский горный колледж. Серебряную награду завоевали обучающиеся Читинского политехнического колледжа, а бронзу — ребята из Читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.