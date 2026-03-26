В Московской области отремонтируют мост через реку Нару

Мост через реку Нару, расположенный в Одинцовском городском округе Московской области, отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Мостовики демонтировали существующее искусственное сооружение, переустроили линию освещения и возвели временную объездную дорогу. Сейчас специалисты выполняют работы по возведению нового сооружения, устраивая его фундамент — всего в работах задействованы десять мостовиков и три единицы спецтехники», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Также на объекте построят береговые опоры, смонтируют пролетное строение, обустроят мостовое полотно и инженерные коммуникации. Запуск движения запланирован на август 2026 года. Подчеркивается, что переправа находится на Можайском шоссе, которое входит в опорную сеть Подмосковья и обеспечивает связь Одинцовского и Рузского округов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.