Умельцы из Поморья приняли участие в выставке «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия»

На выставке демонстрируют изделия мастеров, сохраняющих и развивающих традиционные художественные промыслы России. В этот раз она объединила более 700 участников со всей страны. Для участников и гостей организовали лекторий, посвященный техникам народных промыслов, мастер-классы по резьбе по дереву, изготовлению народной куклы и изделий из глины, обработке меха и росписи матрешки.