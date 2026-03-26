Умельцы из Поморья приняли участие в выставке «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия»

Участниками выставки народных художественных промыслов «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия», которая прошла с 4 по 8 марта в Москве, стали 28 производителей из Архангельской области, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своих социальных сетях. Помощь в этом им оказали в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Наш стенд стал одним из самых масштабных: умельцы Архангельской области представили сувениры, керамику, одежду и аксессуары, косметику и другие изделия. Все выполнено с огромной любовью и уважением к традициям Русского Севера», — добавил он.
На выставке демонстрируют изделия мастеров, сохраняющих и развивающих традиционные художественные промыслы России. В этот раз она объединила более 700 участников со всей страны. Для участников и гостей организовали лекторий, посвященный техникам народных промыслов, мастер-классы по резьбе по дереву, изготовлению народной куклы и изделий из глины, обработке меха и росписи матрешки.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.