Economist: Иран сможет воевать в Ормузском проливе наравне с США

В статье говорится, что Пентагон, похоже, разработал трехэтапный план разблокирования Ормузского пролива. На первом этапе американские самолеты должны уничтожить иранские военные цели, которые угрожают судоходству в проливе: быстроходные катера, ракеты, беспилотники. После этого будут привлечены сухопутные войска. На втором этапе американцы приступят к обезвреживанию мин в проливе. На третьем — ВМС США начнут конвоировать танкеры.
Издание отмечает, что Иран обладает широким арсеналом средств для поражения кораблей противника. Сверху США будут угрожать ракеты и беспилотники, снизу — мины, а с поверхности воды — быстроходные катера, оснащенные ракетами и взрывчаткой, способные окружать или таранить цели.
Личный состав и техника, которые Иран задействует в этих атаках, будут рассредоточены и укрыты в многочисленных бухтах, пещерах и подземных туннелях, расположенных на сотнях километров береговой линии. Это существенно затруднит их обнаружение и уничтожение исключительно воздушными средствами.
В случае наземных операций американские войска окажутся под огнем иранской артиллерии и беспилотников, а обеспечение логистики потребует дополнительных ресурсов, подвергая опасности еще больше самолетов и кораблей.
До войны Иран, согласно Economist, имел внушительный арсенал из примерно 6000 мин различных типов: от традиционных якорных мин, взрывающихся при столкновении с судном, до высокотехнологичных донных мин, которые активируются магнитным или акустическим полем проходящего корабля.
Хотя США уничтожили много иранских минных заградителей, эту функцию могут взять на себя обычные коммерческие или рыболовецкие суда, полагает журнал.
Из трех новых кораблей, которые пришли им на замену, два сейчас находятся в Азии. По прибытии на Ближний Восток они смогут использовать вертолеты с передовыми системами обнаружения и подводные беспилотники для поиска и нейтрализации мин. Но эти системы, как обращает внимание Economist, еще не применялись в реальных боевых условиях и даже на испытаниях столкнулись с техническими трудностями. Поэтому полная очистка пролива от мин может занять от одной до трех недель.
Она может затянуться на неопределенный срок, полагает британский журнал. Для обеспечения безопасности конвоя необходимы десятки беспилотников, ударных вертолетов и истребителей для воздушного прикрытия, а также самолетов ДРЛОиУ для своевременного обнаружения иранских ракет и дронов.
По мнению военно-морских аналитиков, для сопровождения каждых двух танкеров потребуется один эсминец, учитывая узкий проход. Из 14 американских эсминцев, которые сейчас находятся на Ближнем Востоке, шесть заняты охраной авианосцев. Переброска дополнительных эсминцев в Персидский залив займет недели и потребует отвлечения американских ресурсов из других регионов мира, включая Индо-Тихоокеанский регион.
Его минимальная ширина в 50 километров и окружающие горы оставляют крайне мало времени на обнаружение и отражение иранских ракет и беспилотников. Также кораблям сопровождения придется выполнять сложные маневры в условиях сильных течений в проливе, чтобы не отставать от сопровождаемых судов.
Иран, десятилетиями готовившийся к подобному сценарию, сможет противостоять США на равных и вести боевые действия столько же, сколько и США, резюмирует Economist.