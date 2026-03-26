Эксперт оценил перспективы захвата британцами танкеров РФ

Аналитик напомнил, что разрешение задерживать корабли, «связанные с Россией», в британских водах дал глава британского правительства Кир Стармер. Юрий Баранчик уточнил, что Лондон считает закрытой для судов под санкциями не только свои территориальные воды, но и весь Ла-Манш.
«Ла-Манш — это не внутреннее море Британии, а международный пролив, через который проходит один из самых загруженных морских маршрутов в мире», — объяснил эксперт в своем Telegram-канале.
Аналитик отметил, что если Лондон проигнорирует особый режим транзита через международный пролив, то российские танкеры потеряют возможность безопасно пройти через морской коридор.
Он добавил, что в России законодательством предусмотрена отправка войск на защиту граждан от иностранных судов, в том числе по санкционным делам. «Отправить флот в ИЭЗ [исключительную экономическую зону] Британии требует политической готовности. Есть ли она у нашего центра принятия решений? Вопрос открытый», — заметил аналитик.
Эксперт объяснил, что, кроме Ла-Манша, есть другой маршрут, который пролегает вокруг Шотландии и выходит в Атлантику через северную часть Британских островов. Этот путь длиннее и дороже с точки зрения страховки и сложнее по погодным условиям.
Баранчик предположил, что британцы попытаются захватить российский танкер. «Если ничего не сделаем и не пресечём, то будут хватать все. В сочетании с ударами ВСУ по нашим экспортным терминалам, неприятности могут быть серьезные», — резюмировал аналитик.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал решение правительства Британии о задержании судов под санкциями в соцсети. Он написал, что вскоре у Лондона не останется топлива для «перехвата» чего-либо.