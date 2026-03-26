В Госдуме рассказали, как Россия ответит на американские «уничтожители» систем С-400

США просто «хорохорятся», говоря о наращивании ракет Precision Strike Missile (PrSM), которые считают якобы «уничтожителями» систем ПВО РФ С-400. У России есть свои «уничтожители», например, подводные лодки, представляющие серьезную угрозу для авианосцев Соединенных Штатов. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Источник: AP 2024

«Будем отвечать на эти вызовы своими уничтожителями. У нас есть уже уничтожители — подводные лодки, которые называют уничтожителями авианосцев, многоцелевых групп или ударных групп, авианосных соединений. Я думаю, что найдутся у нас ракеты для подавления противоракетной и противовоздушной обороны США», — подчеркнул он.

Колесник добавил, что модернизация российских зенитно-ракетных комплексов С-400 идет постоянно, поэтому американцы «зря хорохорятся» ракетами PrSM.

«Никогда промышленность, НИИ, конструкторские наши [бюро] не останавливается. Это не догма, а, так скажем, руководство к действию», — отметил парламентарий.

25 марта американское издание Breaking Defense сообщило, что Пентагон и военно-промышленная компания Lockheed Martin договорились о наращивании производства ракет Precision Strike Missile (PrSM), которые называют «уничтожителями» российских систем С-400.

