Роспотребнадзор сообщил о начале активности клещей в России

Роспотребнадзор сообщил о начале активности клещей в РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Начало активности клещей отмечается в России, большинство случаев регистрируется на юге страны, сообщила начальник отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Ольга Скударева.

«В текущем году также мы уже отмечаем начало активности клещей, но это в разы ниже, чем было в прошлом году на этот же период. В настоящее время это в основном случаи регистрируется больше на юге Российской Федерации, но все равно, как я уже отметила, что это почти в три раза ниже показателей прошлого года», — сказала специалист в ходе пресс-конференции в Москве.

Она уточнила, что активность сезона клещей обусловлена особенностями текущей погоды. В среднем в России клещи активизируются в конце марта-начале апреля.

«В прошлом году на территории Российской Федерации от клещей пострадало более 545 тысяч человек. И это, конечно же, было выше уровня 2024 года. Рост был обращаемости связан с аномально теплой погодой зимой и способствовало ранней активности клещей», — заключила эксперт.