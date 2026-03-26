В Роспотребнадзоре рассказали, когда будет пик активности клещей в России

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Пик активности клещей будет в России в середине мая — начале июня, а вторая волна ожидается в начале осени, сообщила начальник отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Ольга Скударева.
«Пик активности, конечно же, будет позже, это где-то середина мая, ну, середина мая — начало июня. Это когда мы видим пик активности, максимальное количество обращений», — сказала Скударева в ходе пресс-конференции в Москве.
Она добавила, что вторая волна активности клещей ожидается в начале осени, перед тем, как они уйдут в спячку.
«Практически 70% присасываний регистрируется — это садоводческие участки. Это когда выезжают люди на пикники, посещают рыбную ловлю, то есть в природу выходят», — пояснила эксперт.
Специалист добавила, что эндемичными регионами по клещевому энцефалиту являются на протяжении ряда лет 49 субъектов Российской Федерации, среди них есть Пермский край, Республика Коми, Архангельская область, Кировская область, Иркутская область.