Минфин разъяснил, как именно изменятся правила перевода денег

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Правила перевода денег между физлицами с 1 апреля не изменятся, сообщила пресс-служба Министерства финансов.
«С 1 апреля вступают в силу обновленные правила перевода денежных средств, ранее регулируемые приказом Минфина от 12 ноября 2013 года № 107н. Обновленный приказ не содержит концептуальных нововведений и не затрагивает операции по переводу денежных средств между физлицами», — заявили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что изменятся правила заполнения реквизитов для переводов в бюджетную систему, включая налоги, сборы, штрафы, а также для платежей на казначейские счета.
В четверг магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили также рассказала РИА Новости, что изменения носят технический характер. Они помогут улучшить национальную платежную систему.
По ее словам, с апреля в реквизитах плательщика нужно будет указывать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков, а физическим лицам — полностью фамилию, имя и отчество.
Индивидуальные предприниматели также должны будут указывать имя полностью и правовой статус, а физические лица, занимающиеся частной практикой, — еще и вид деятельности и ИНН.
В реквизите «назначение платежа» потребуется давать исчерпывающую информацию о наименовании товаров, работ или услуг, номера и даты договоров, товарных документов. Там можно указать и другую информацию, но не более 210 символов.