Число пользователей MAX достигло 107 миллионов

В MAX с момента запуска зарегистрировались более 107 миллионов человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В национальном мессенджере Max зарегистрировались 107 миллионов пользователей с момента запуска, который состоялся ровно год назад, в этом месяце приложением пользуются более 77 миллионов человек ежедневно, сообщила пресс-служба компании.

«С момента запуска Max 26 марта 2025 года в приложении зарегистрировались более 107 миллионов человек, включая иностранных пользователей. В марте 2026 года ежедневная аудитория мессенджера превысила 77 миллионов человек» — говорится в сообщении.

Приложение доступно к использованию в 40 странах, включая страны СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Количество иностранных пользователей в Max превысило 5 миллионов.

Аналитики мессенджера подсчитали, что пользователи в среднем отправляют более 1,5 миллиарда сообщений и совершают около 30 миллионов звонков в день. Количество приватных и публичных каналов в Max достигло 3,6 миллиона, включая каналы СМИ, блогеров и лидеров мнений. Общее количество подписок на каналы превысило 200 миллионов.