В Красноярском крае отремонтируют 2 участка трассы Канск — Абан — Богучаны

Реконструкция затронет участки общей протяженностью 14,9 км. В регионе уже завершили конкурс по определению подрядных организаций на проведения ремонта. Один из них переведет щебеночное покрытие трассы в асфальтобетон на участке с 244-го по 256-й километр. В ходе работ специалисты устранят пучины, восстановят слои дорожной одежды, расчистят кюветы от кустарников и мелколесья, отремонтируют водопропускные трубы и заменят дорожное покрытие. Кроме того, подрядчик установит металлическое барьерное ограждение и дорожные знаки, обустроит автобусные остановки вблизи поселка Новохайского.