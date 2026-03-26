В Красноярском крае отремонтируют 2 участка трассы Канск — Абан — Богучаны

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» пройдут на двух участках трассы Канск — Абан — Богучаны в Красноярском крае, сообщили в краевом управлении автомобильных дорог.
Реконструкция затронет участки общей протяженностью 14,9 км. В регионе уже завершили конкурс по определению подрядных организаций на проведения ремонта. Один из них переведет щебеночное покрытие трассы в асфальтобетон на участке с 244-го по 256-й километр. В ходе работ специалисты устранят пучины, восстановят слои дорожной одежды, расчистят кюветы от кустарников и мелколесья, отремонтируют водопропускные трубы и заменят дорожное покрытие. Кроме того, подрядчик установит металлическое барьерное ограждение и дорожные знаки, обустроит автобусные остановки вблизи поселка Новохайского.
По словам руководителя управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Андрея Журавлева, аналогичные работы стартуют в этом году на участке с 133-го по 141-й километр в Абанском округе. Там будет работать другой подрядчик. Он также устранит пучины на заболоченных участках, укрепит земляное полотно, уложит несколько слоев асфальтобетонного покрытия, обустроит систему водоотвода, смонтирует барьерное ограждение и установит новые дорожные знаки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.