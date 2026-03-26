Россиянам рассказали, как самозанятому получить оплачиваемый больничный

«Вклад самозанятых в бюджет столицы поступательно увеличивается — только за 2025 год он составил 20,6 миллиарда рублей. Это на 36% больше, чем годом ранее. Популярность этого специального налогового режима продолжает расти во многом благодаря его удобству: оформить статус можно онлайн за считанные минуты, налог на профессиональный доход рассчитывается автоматически, сдавать отчетность не нужно. Самозанятость разрешено совмещать с работой по трудовому договору, а добровольное страхование делает механизм еще привлекательнее», — отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.