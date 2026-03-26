В Мурманской области увеличат число круизов на архипелаг Шпицберген

Десять экспедиционных круизов на архипелаг Шпицберген будет организовано в Мурманской области в 2026 году, что в два раза больше, чем в 2025-м, сообщили в министерстве туризма и предпринимательства региона. Продвижение внутреннего туризма является одной из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Первый туристический рейс на архипелаг Шпицберген запланирован на середину апреля. Люди едут в том числе на снегоходы, ледники, хайкинг, полярный день. Популярность направления, в том числе среди наших соотечественников, растет. Разработанный нами турпродукт востребован на рынке, и сейчас мы стабильно получаем заявки на участие в этих морских экспедициях», — отметил Ильдар Неверов, генеральный директор государственного треста «Арктикуголь», который организует круизы на архипелаг совместно с экспедиционным центром «Морская Практика».
Сейчас в сторону архипелага направляется первый рейс с сотрудниками треста, шахтерами и членами их семей, научными сотрудниками. Обратно на материк большинство из них вернется в октябре. До этого времени планируется совершить восемь туристических круизных рейсов на Шпицберген.
В пути участники круизов смогут наблюдать за арктическими животными и птицами, а также посмотрят документальные фильмы и прослушают лекции об Арктике. Несколько дней путешественники проведут непосредственно на архипелаге, совершая морские, снегоходные и пешие прогулки, изучая населенные пункты Баренцбург, Пирамида и Лонгьир, а также смогут посетить с экскурсией самую северную действующую шахту в мире, расположенную в Баренцбурге.
