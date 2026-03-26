В Госдуме предложили снять ковидные ограничения на мероприятия в регионах

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые Люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили снять ковидные ограничения на проведение мероприятий в регионах.
Обращение с соответствующим предложением было направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«В этой связи просим вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, довести до сведения региональных властей информацию об изменении эпидемиологической обстановки и рекомендовать согласование запрашиваемых мероприятий. Подобные встречи представляют собой возможность для региональных властей получить реальную обратную связь от граждан, касающуюся их удовлетворённости принимаемыми мерами по защите от внешних и внутренних угроз», — говорится в обращении.
Депутаты отметили, что в 2026 году из-за ограничений мобильного интернета и перебоев в работе ряда мессенджеров у граждан закономерно возрастает потребность в живом общении. По их словам, одним из наиболее востребованных на данный момент форматов являются мирные собрания и шествия, гарантированные статьей 31 Конституции РФ.
Авторы инициативы добавили, что региональные власти, руководствуясь постановлениями санитарно-эпидемиологического характера, усматривают в подобных мероприятиях риск распространения новой коронавирусной инфекции и отказывают гражданам в их проведении.
«Законопослушные граждане с безусловной признательностью относятся к проявляемой заботе об их здоровье, однако испытывают лёгкое недоумение в связи с тем, что Роспотребнадзор еще 1 июля 2022 года приостановил действие ранее введенных ограничений в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — добавили парламентарии.