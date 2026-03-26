В Новосибирске построят школу в микрорайоне Клюквенном

Школу на 1,1 тыс. мест возведут в микрорайоне Клюквенном в Новосибирске по проекту комплексного развития территорий, который реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы и правительства региона.
По словам министра строительства Новосибирской области Дмитрия Богомолова, микрорайон Клюквенный — самый масштабный и амбициозный проект комплексного развития территорий, реализуемый правительством региона. На площади свыше 200 га планируют построить более 1 млн кв. м жилья. «Одновременно с жилыми домами будет вестись строительство пяти детских садов и трех школ, поликлиники с подстанцией скорой помощи, крупных спортивных и торговых центров, парков отдыха и зеленых зон, а также создание современной инженерно-транспортной инфраструктуры. На данный момент получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и разрешение на строительство первой из запланированных школ», — отметил Дмитрий Богомолов.
Новая школа представляет собой здание площадью более 20 тыс. кв. м. Помимо учебных помещений, по проекту в нем разместятся зрительный зал на 540 мест, столовая на 570 мест, тренажерный зал, зал лечебной физической культуры и три спортивных зала. На прилегающей территории появятся футбольное поле, беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки, зона для занятий легкой атлетикой, площадка для прыжков в длину, а также учебно-опытный участок, состоящий из географической площадки и огорода.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.