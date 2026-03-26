В Новосибирске построят школу в микрорайоне Клюквенном

Новая школа представляет собой здание площадью более 20 тыс. кв. м. Помимо учебных помещений, по проекту в нем разместятся зрительный зал на 540 мест, столовая на 570 мест, тренажерный зал, зал лечебной физической культуры и три спортивных зала. На прилегающей территории появятся футбольное поле, беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки, зона для занятий легкой атлетикой, площадка для прыжков в длину, а также учебно-опытный участок, состоящий из географической площадки и огорода.