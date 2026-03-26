В Биробиджане появится «Добро. Центр»

Помещения для «Добро. Центра» обустроят в Биробиджане в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в департаменте по организации проектной деятельности правительства Еврейской автономной области.
Центр расположится в здании, где находится региональное отделение общественной организации «Российский красный крест». Средства на ремонт помещений удалось привлечь благодаря участию Еврейской автономной области в конкурсе «Регион добрых дел». Ожидается, что региональный «Добро. Центр» откроет свои двери уже в октябре.
«Здесь будет коворкинг-пространство, где смогут работать волонтерские группы, места для переговоров, где будут проводиться собрания и совещания, и зона буфета, чтобы добровольцы смогли комфортно проводить время. Мы понимаем, что волонтеры — это люди разного возраста: есть и серебряные волонтеры, и корпоративное добровольчество. Мы будем рады всем», — поделилась начальник департамента по молодежной политике правительства региона Людмила Князькова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.