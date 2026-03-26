В Миассе Челябинской области провели открытый урок о комплексе ГТО

Специалисты Центра тестирования норм ГТО города Миасса Челябинской области провели открытый урок в Образовательном центре, сообщили в администрации Миасского городского округа. Популяризация здорового образа жизни отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России».
Участниками занятия стали учащиеся начальной школы. Урок начался с показа познавательного видеоролика об истории комплекса «Готов к труду и обороне». Далее специалисты продемонстрировали видеоматериалы с правилами выполнения спортивных нормативов ГТО. Ребята увидели, какие упражнения им предстоит выполнять, как правильно их делать и каких результатов можно достичь. Встреча завершилась интерактивной викториной на знание истории комплекса ГТО. За правильные ответы ученики получили памятные сувениры от Центра ГТО Миасса.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.