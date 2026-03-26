В Миассе Челябинской области провели открытый урок о комплексе ГТО

Участниками занятия стали учащиеся начальной школы. Урок начался с показа познавательного видеоролика об истории комплекса «Готов к труду и обороне». Далее специалисты продемонстрировали видеоматериалы с правилами выполнения спортивных нормативов ГТО. Ребята увидели, какие упражнения им предстоит выполнять, как правильно их делать и каких результатов можно достичь. Встреча завершилась интерактивной викториной на знание истории комплекса ГТО. За правильные ответы ученики получили памятные сувениры от Центра ГТО Миасса.