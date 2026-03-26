Количество микропластика в пробах завышается из-за перчаток при их взятии

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Американские химики обнаружили, что число частиц микропластика в природных пробах может систематически завышаться в результате попадания в эти образцы молекул и частиц из нитриловых и латексных перчаток, в которых обычно работают изучающие их ученые. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Мичиган (U-M).
«Данная проблема затрагивает фактически все формы исследований, связанных с загрязнением природы микропластиком. Если ваши перчатки вступают в контакт с изучаемыми образцами, то в результате этого в них попадают содержащиеся в них молекулы солей стеариновой кислоты, похожие по структуре спектра на пластик», — пояснила химик из U-M Маделин Кло, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Кло и ее коллеги совершили это открытие случайным образом при изучении того, как много частиц микропластика содержится в различных прослойках воздуха на территории штата Мичиган. В ходе этих наблюдений ученые собрали пробы воздуха и пропускали их через специальный спектроскоп, который определял состав и свойства различных частиц и молекул, присутствовавших в образцах газов.
Некоторые из этих замеров неожиданно указали на то, что в воздушной среде данного региона США присутствовало в сотни раз больше частиц микропластика, чем ожидали увидеть химики. Ученые предположили, что пробы были случайным образом загрязнены в результате каких-то неизвестных взаимодействий, что побудило их всесторонне изучить содержимое и свойства всех компонентов приборов, расходных материалов и предметов, с которыми контактировал воздух до проведения анализа.
Методом исключения химики обнаружили, что источником этих сигналов служили нитриловые перчатки, которые использовала Кло при подготовке проб воздуха к анализу. Оказалось, что при совершении движений и механических воздействий эти перчатки выделяют в окружающую среду множество частиц и молекул, содержащих в себе соли стеариновой кислоты, обладающие теми же спектральными характеристиками, что и микропластик.
Руководствуясь этой идеей, исследователи изучили взаимодействия между пробами и семью другими марками перчаток из нитрила, латекса и других материалов. Эти опыты показали, что все изученные перчатки порождают тысячи ложно-позитивных сигналов, похожих на реальный микропластик, что приводит к систематическому завышению его доли. Это говорит в пользу пересмотра результатов всех предыдущих замеров концентрации микропластика в различных природных средах, подытожили ученые.
О пластиковом загрязнении природы.
За последние десятилетия ученые обнаружили огромные количества частиц пластикового мусора и микропластика не только в реках и озерах, но и во многих удаленных регионах Мирового океана, где возникли гигантские «мусорные пятна». Частицы пластикового мусора были недавно найдены на дне Марианской впадины и на вершине горы Эверест, куда они были занесены ветром, осадками и глубинными течениями, а также в воздухе, выдыхаемом дельфинами и китами.