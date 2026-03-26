Трудовые отряды мэра Нижнего Тагила начнут работать с 1 июня

Не менее 800 подростков присоединятся к трудовым отрядам мэра Нижнего Тагила в Свердловской области. Они начнут работать с 1 июня в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в городской администрации.
Штаб-квартиры отрядов расположатся в школах, учреждениях дополнительного образования, спорта, профессиональных образовательных организациях и социальных учреждениях города. Подростки будут заняты на благоустройстве зеленых зон, уборке улиц, скверов, детских площадок и учебных заведений. Им предстоит высадить цветы, привести в порядок бордюры и изгороди, разбить новые клумбы.
«Список общественных территорий детально проработан с администрациями районов, чтобы работа трудовых отрядов была наиболее эффективной. Кроме того, мы определили, чем будут заниматься подростки, и места дислокации каждого отряда», — прокомментировала заместитель начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижнего Тагила Анна Афонасьева.
Первая смена стартует 1 июня. Трудовой десант в составе 27 отрядов в течение трех недель будет занят на благоустроительных работах. Июльская смена начнется также с первого числа, в последний летний месяц подростки начнут работу с 3 августа. Всего за летний период на улицах Нижнего Тагила будет занято 57 трудовых отрядов мэра.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.