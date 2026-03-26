Трудовые отряды мэра Нижнего Тагила начнут работать с 1 июня

Первая смена стартует 1 июня. Трудовой десант в составе 27 отрядов в течение трех недель будет занят на благоустроительных работах. Июльская смена начнется также с первого числа, в последний летний месяц подростки начнут работу с 3 августа. Всего за летний период на улицах Нижнего Тагила будет занято 57 трудовых отрядов мэра.