В Магадане пройдет Фестиваль зимних видов спорта

Фестиваль зимних видов спорта пройдет в Магадане при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации города. Праздник объединит атлетов и зрителей, профессионалов и любителей активного образа жизни.
Во время фестиваля пройдут 8 мероприятий. Так, 31 марта на базе Русской горнолыжной школы (РГШ) состоятся VI и VII этапы кубка страны по сноуборд‑кроссу. Затем пройдут Всероссийские соревнования и Первенство России по фристайлу в дисциплине «ски‑кросс».
На 11 апреля запланировано сразу несколько ярких стартов. На новом лыжном стадионе пройдут состязания «Малая лыжня Вяльбе». В тот же день состоятся финальные старты горнолыжников на трассе РГШ. А вечером спортсменов и зрителей ждут «Ночные прыжки» на новом всесезонном трамплинном комплексе «Полет».
В воскресенье, 12 апреля, намечено официальное открытие стадиона имени Елены Вяльбе. Также в этот день пройдет традиционная массовая лыжная гонка.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.