Ученые предложили менее токсичные вещества для минимизации последствий облучения

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Соединения, которые могут стать основой для радиопротекторов (химические вещества, защищающие организм от ионизирующего излучения) нового поколения, и при этом лишенные высокой токсичности существующих аналогов, выявили ученые МИФИ совместно с коллегами из Федерального медицинского биофизического центра им. А. И. Бурназяна. Как рассказали ТАСС в ядерном университете, такими основами для радиопротекторов могут стать всем известная аскорбиновая кислота и витамин Е.
Современные радиопротекторы, такие как отечественный индралин (Б-190) или зарубежный амифостин, эффективно защищают организм от ионизирующего излучения, но обладают существенными недостатками. Они вызывают массу побочных эффектов, сужают сосуды, влияют на сердечный ритм и кровяное давление, а их длительное применение невозможно из-за химической токсичности. В МИФИ предложили иной подход: вместо синтетических препаратов с высокой токсичностью использовать природные антиоксиданты, которые участвуют в жизненно важных процессах организма. Речь о водорастворимой форме витамина Е (тролокс), аскорбиновой и янтарной кислотах, а также о производных хлорофиллина. Эти вещества малотоксичны и потенциально могут применяться в больших дозах или на протяжении длительного времени, что критически важно при авариях на АЭС, лучевой терапии или будущих дальних космических перелетах.
«Аскорбиновая кислота в нашем исследовании показала, что она может значительно снизить выраженность окислительного стресса. Тролокс (водорастворимая форма витамина Е) как раз может улавливать свободно-радикальные группы в клетке, снижая окислительный стресс», — рассказал участник исследования, магистрант Инженерно-физического института биомедицины (ИФИБ) МИФИ Александр Московский. Именно окислительный стресс, вызванный радиолизом воды в клетке, является ключевым механизмом повреждающего действия радиации.
В ходе экспериментов на клеточных культурах и лабораторных животных исследователи подтвердили способность этих веществ снижать выраженность радиационно-индуцированного окислительного стресса. Однако, до внедрения предстоит еще решить ряд задач: найти оптимальные способы доставки препаратов в организм, определить дозировки и изучить радиомодифицирующие эффекты при разных видах излучения. Сейчас работы ведутся с рентгеновским излучением, в дальнейшем предполагается изучить эффективность при гамма-облучении. В целом, ученые планируют получить окончательные результаты, включая оптимальные формы, дозировки и спектр защитного действия препаратов, в ближайшие три-четыре года.
Радиопротектор (радиозащитный препарат) — это средство защиты, химическое вещество, которое защищает организм от ионизирующего излучения — или рентгеновских лучей, потоков протонов и нейтронов. Радиозащитные препараты используются для профилактики и облегчения лучевой болезни.