Ученые предложили менее токсичные вещества для минимизации последствий облучения

Современные радиопротекторы, такие как отечественный индралин (Б-190) или зарубежный амифостин, эффективно защищают организм от ионизирующего излучения, но обладают существенными недостатками. Они вызывают массу побочных эффектов, сужают сосуды, влияют на сердечный ритм и кровяное давление, а их длительное применение невозможно из-за химической токсичности. В МИФИ предложили иной подход: вместо синтетических препаратов с высокой токсичностью использовать природные антиоксиданты, которые участвуют в жизненно важных процессах организма. Речь о водорастворимой форме витамина Е (тролокс), аскорбиновой и янтарной кислотах, а также о производных хлорофиллина. Эти вещества малотоксичны и потенциально могут применяться в больших дозах или на протяжении длительного времени, что критически важно при авариях на АЭС, лучевой терапии или будущих дальних космических перелетах.