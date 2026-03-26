Путин призвал оптимизировать отчетность в социальной сфере

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Отчетность в социальной сфере необходимо оптимизировать, чтобы снизить бумажную нагрузку на учителей и врачей, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Снижение бумажной нагрузки необходимо провести и в бюджетной сфере, в здравоохранении, образовании. Предстоит оптимизировать отчетность и другую документацию, чтобы врачи, учителя, педагоги могли больше времени уделять пациентам, ученикам и студентам», — сказал президент в ходе съезда РСПП.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ).