Путин призвал оптимизировать отчетность в социальной сфере

Путин призвал снизить бумажную нагрузку на учителей и врачей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Отчетность в социальной сфере необходимо оптимизировать, чтобы снизить бумажную нагрузку на учителей и врачей, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Снижение бумажной нагрузки необходимо провести и в бюджетной сфере, в здравоохранении, образовании. Предстоит оптимизировать отчетность и другую документацию, чтобы врачи, учителя, педагоги могли больше времени уделять пациентам, ученикам и студентам», — сказал президент в ходе съезда РСПП.

Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.