В Малгобеке благоустроят 4 общественных пространства

Новый облик получат улицы Орцханова, Братская, Коммунистическая и Адыгейская.

Четыре общественных пространства благоустроят в этом году в Малгобеке в Республике Ингушетии в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации городского округа.

Для каждой территории уже подготовлены и утверждены дизайн-проекты. Работы пройдут на улицах Орцханова, Братской, Коммунистической и Адыгейской. Там планируют модернизировать освещение, установив энергосберегающее оборудование и новые опоры. Специалисты также отремонтируют дорожное полотно, приведут в порядок бордюры и дорожную разметку, расширят сеть тротуаров.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.