Более 720 тысяч жителей Дагестана прошли диспансеризацию в 2025 году

В республике уделяют особое внимание качеству осмотров и обследований пациентов, подчеркнул глава минздрава региона Ярослав Глазов.

Источник: Национальные проекты России

Диспансеризацию в 2025 году прошли более 720 тысяч жителей Дагестана, сообщил министр здравоохранения республики Ярослав Глазов. Создание условий для получения пациентами качественной медицинской помощи отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Сейчас мы особое внимание уделяем качеству проводимых осмотров и обследований. Это все будет проверяться на местах, да и узким специалистам легче будет работать с людьми, о состоянии здоровья которых уже есть подробная информация», — пояснил Ярослав Глазов, выступая на Всероссийском форуме «Здоровое общество — 2026».

В администрации главы Республики Дагестан отметили, что мобильные бригады и диагностические модули регулярно выезжают во все районы региона. Работа в этом направлении будет продолжена. Приоритет при организации таких выездных мероприятий уделяют труднодоступным населенным пунктам.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.