За год услугами «Санатория на дому» воспользовались 218 жителей Калмыкии

Услугами «Санатория на дому» в 2025 году воспользовались 218 жителей Калмыкии, сообщили в региональном министерстве социального развития, труда и занятости. Пациентам старшего возраста помогают восстановиться после болезней в соответствии с целями нацпроекта «Семья».
Технология «Санаторий на дому» реализуется в Калмыкии уже 10 лет. Она помогает улучшить качество жизни людей старшего возраста или с инвалидностью. По месту проживания им оказывают социально-медицинские услуги и психологическое консультирование.
«Порядок предоставления данной технологии направлен на максимально возможное продление жизни и активное долголетие граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной для них среде проживания и поддержке их социального, психологического и физического статуса. Наши специалисты стараются сделать все возможное для улучшения их самочувствия», — отметили в Министерстве социального развития, труда и занятости Калмыкии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.