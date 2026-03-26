На озере Чебаркуль в Челябинской области провели экологическую акцию

Экологическая акция «Порыбачил? Убери за собой!» прошла на озере Чебаркуль в Челябинской области. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», который направлен на развитие экологического туризма в регионе, сообщили в администрации Чебаркульского городского округа.
Целью акции стало сохранение чистоты озера и прибрежной зоны во время подледного лова. Участникам раздали специальные мешки для сбора мусора. Инспекторы рыбоохраны на снегоходах доставляли эти мешки в места скопления рыбаков, чтобы охватить как можно больше людей.
