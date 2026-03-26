Тюрколог допустил, что удар по турецкому танкеру был согласован с НАТО

В Черном море безэкипажный катер атаковал турецкий танкер Altura, перевозивший 140 тысяч тонн нефти из России. Целью является разрыв энергетической оси «Россия — Турция — третьи страны». Такое мнение высказал тюрколог, автор канала «Турция это» Иван Стародубцев.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Аналитик считает, что инцидент не мог произойти без ведома НАТО. По по его оценке, удар по турецкому танкеру был санкционирован или как минимум одобрен альянсом.

Подобные удары, когда целью является турецкий флаг, немыслимы без санкции и поддержки коллег Турции по НАТО, прежде всего, США и Великобритании. С четким пониманием того, что Турция находится в самом шатком экономическом положении за четверть столетия, которое может быть на обозримую перспективу подорвано нефтяным и газовым факторами.

Иван Стародубцев
тюрколог, автор телеграм-канала «Турция это»

Эксперт считает, что подобные действия подтверждают «ранее выданную “черную метку” турецкому руководству на фоне неумолимо приближающихся выборов 2028 года». Аналитик уверен, что сегодня Эрдоган не сможет перезагрузить отношения с Вашингтоном и Брюсселем.

Нынешнее турецкое руководство расплачивается перед Западом и за свой внешнеполитический активизм, и за попытки продвигать свою повестку и за свою особую позицию на Ближнем Востоке, включая неприятие действий США и Израиля.

Иван Стародубцев
тюрколог, автор канала «Турция это»

Ранее Турция подтвердила атаку на танкер Altura у берегов страны в Черном море. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу сообщил, что причиной взрыва на судне стал удар безэкипажного катера.

