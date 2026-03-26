Тюрколог допустил, что удар по турецкому танкеру был согласован с НАТО

Подобные удары, когда целью является турецкий флаг, немыслимы без санкции и поддержки коллег Турции по НАТО, прежде всего, США и Великобритании. С четким пониманием того, что Турция находится в самом шатком экономическом положении за четверть столетия, которое может быть на обозримую перспективу подорвано нефтяным и газовым факторами.
Эксперт считает, что подобные действия подтверждают «ранее выданную “черную метку” турецкому руководству на фоне неумолимо приближающихся выборов 2028 года». Аналитик уверен, что сегодня Эрдоган не сможет перезагрузить отношения с Вашингтоном и Брюсселем.
Нынешнее турецкое руководство расплачивается перед Западом и за свой внешнеполитический активизм, и за попытки продвигать свою повестку и за свою особую позицию на Ближнем Востоке, включая неприятие действий США и Израиля.
Ранее Турция подтвердила атаку на танкер Altura у берегов страны в Черном море. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу сообщил, что причиной взрыва на судне стал удар безэкипажного катера.