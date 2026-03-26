В Астраханской области в 2026 году трудоустроят 11 «земских учителей»

Реализация программы «Земский учитель» по нацпроекту «Молодёжь и дети» в 2026 году позволит трудоустроить 11 педагогов в сельские школы Астраханской области, сообщила министр образования и науки региона Мария Шалак.
По ее словам, что в прошлом году работу и господдержку в 1 млн рублей в регионе получили шесть сельских педагогов. В целом за весь период реализации программы на работу пришли 45 учителей.
Помимо этого, в прошлом году в Астраханской области на 3,7% увеличилось число выпускников, поступивших в топ-100 лучших вузов России. Среди других знаковых достижений регионального минобразования — первое место в стране по показателю эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
Также Мария Шалак отметила, что в регионе организовали профессиональное обучение для ребят с различными ментальными нарушениями. Это позволит им получить необходимые знания и навыки, в перспективе найти работу и успешно социализироваться.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.