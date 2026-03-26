В Кабардино-Балкарии строительство IT-парка начнут в 2026 году

ПЯТИГОРСК, 26 марта. /ТАСС/. Строительство IT-парка намерены начать в 2026 году в Кабардино-Балкарской Республике. Идет проектирование строительства, сообщил генеральный директор Корпорации развития КБР Ахмат Чочаев на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».
«Среди прорывных проектов в республике — IT-парк. С ними работаем в части предоставления меры поддержки по налогам и льготам. На сегодняшний день идет проектирование строительства, я думаю, что в следующем году к активной фазе уже приступят», — сообщил Чочаев.
По его словам, в парке предполагается создание обучающего центра, наукоемкого производства и лабораторий.