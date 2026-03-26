В микрорайоне «Новый Ростов» в Ростове-на-Дону построят еще 5 школ

Еще пять школ планируют возвести в микрорайоне «Новый Ростов», который создается в Ростове-на-Дону по проекту комплексного развития территории. Подобные работы ведутся в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Новый микрорайон строится на месте старого аэропорта. Там будет возведено почти 1,8 млн кв. м жилья, население превысит 56 тысяч человек. Инвестор уже выполнил 13% от общего плана, сдано 18 домов площадью 234 тыс. кв. м.
В микрорайоне уже появилась школа на 1,1 тыс. мест и детский сад на 200 мест. В дальнейшем застройщик планирует возвести еще пять школ, 10 детсадов, четыре поликлиники, парки и спортобъекты.
«Был здесь несколько лет назад и могу сравнить динамику работ. Это отличный пример проекта комплексного развития территории, когда для жилых кварталов с самого начала продумывают необходимую инфраструктуру. При такой масштабной застройке предусмотрели и общественные пространства. Также сохранили здание старого аэропорта, отреставрировали его под автовокзал», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.