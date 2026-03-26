Белоруссия и Архангельская область договорились об исследованиях в Арктике

МИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Белоруссия и Архангельская область объединят усилия в рамках проведения совместных научно-исследовательских проектов в арктическом регионе. Об этом сообщили в Национальной академии наук (НАН) республики.
Соответствующая договоренность достигнута во время переговоров заместителя председателя президиума НАН Белоруссии Алексея Труханова и заместителя председателя правительства региона Ивана Дементьева. «Совместные исследования могут принести ценные научные результаты и способствовать развитию арктической науки, стать мощным драйвером прогресса и экономического развития. Такие инициативы помогают лучше понять климатические процессы, а также развивать технологии устойчивого использования ресурсов Арктики», — приводит пресс-служба слова Труханова в телеграм-канале.
Как проинформировали в НАН, стороны договорились о реализации ряда важных и перспективных инициатив, направленных на решение актуальных природоохранных и научных задач. В их числе — создание передовых технологий производства высокоэффективных сорбентов из торфа, проведение научных исследований в сфере воспроизводства лесных массивов на генетико-селекционной основе.
По данным пресс-службы, в настоящее время ведется работа над договором о международном сотрудничестве и планом совместных мероприятий на 2026 год между Институтом природопользования НАН республики и Северным Арктическим федеральным университетом.