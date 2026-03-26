Белоруссия и Архангельская область договорились об исследованиях в Арктике

Соответствующая договоренность достигнута во время переговоров заместителя председателя президиума НАН Белоруссии Алексея Труханова и заместителя председателя правительства региона Ивана Дементьева. «Совместные исследования могут принести ценные научные результаты и способствовать развитию арктической науки, стать мощным драйвером прогресса и экономического развития. Такие инициативы помогают лучше понять климатические процессы, а также развивать технологии устойчивого использования ресурсов Арктики», — приводит пресс-служба слова Труханова в телеграм-канале.