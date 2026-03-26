Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американист: Иран может стать «коллективной могилой» для военных США

При проведении сухопутной военной операции США в Иране возможны крупные потери личного состава американцев, что приведет к поражению республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт допустил, что наземная операция Пентагона на территории Исламской республики или на островах приведет к массовой гибели американских военных.

«Отдельный вопрос, как на этих островах удерживаться, потому что как только американцы там высадятся, по ним начнут прилетать дроны, ракеты РСЗО, безэкипажные катера и все остальное. То есть это может превратиться в одну коллективную могилу для морпехов», — считает собеседник NEWS.ru.

Дудаков подчеркнул, что в случае крупных потерь личного состава в США начнут отправлять гробы с американскими флагами, что исключит вероятность победы Республиканской партии на выборах в Конгресс.

Ранее Axios со ссылкой на официальных лиц раскрыл планы Белого дома о нанесении решающего удара по Ирану. Издание описало четыре возможных сценария. Один из них связан с вторжением на остров Харк, который является главным нефтяным хабом Исламской Республики. Пентагон также рассматривает возможность проведения наземной операции для продвижения вглубь иранской территории.

