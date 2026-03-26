Американист: Иран может стать «коллективной могилой» для военных США

Эксперт допустил, что наземная операция Пентагона на территории Исламской республики или на островах приведет к массовой гибели американских военных.
«Отдельный вопрос, как на этих островах удерживаться, потому что как только американцы там высадятся, по ним начнут прилетать дроны, ракеты РСЗО, безэкипажные катера и все остальное. То есть это может превратиться в одну коллективную могилу для морпехов», — считает собеседник NEWS.ru.
Ранее Axios со ссылкой на официальных лиц раскрыл планы Белого дома о нанесении решающего удара по Ирану. Издание описало четыре возможных сценария. Один из них связан с вторжением на остров Харк, который является главным нефтяным хабом Исламской Республики. Пентагон также рассматривает возможность проведения наземной операции для продвижения вглубь иранской территории.