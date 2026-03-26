Синоптик рассказал, когда в Москву придут дожди

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Дожди придут в столичный регион в пятницу, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В последние рабочий день нынешней недели столичный регион заденет своим краем поднимающийся из района Средней Волги южный циклон. Облаков в небе станет больше и местами, преимущественно в восточной половине территории, пройдут небольшие дожди, в столице они возможны ближе к вечеру. При этом по-прежнему тепло — плюс 11 — плюс 13 градусов», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик добавил, что в субботу небольшие дожди вероятны на юге московского региона, воздух прогреется до плюс 13 — плюс 15 градусов. В воскресенье дожди прекратятся, ожидается плюс 14 — плюс 16 градусов.
«Новая неделя начнётся с влияния следующего циклона, выходящего своим центром на юго-восток ЦФО. Облака вновь уплотнятся, и заморосят дожди, и станет на два-три градуса прохладнее — термометры покажут плюс 11 — плюс 13. Финиширует март циклонической погодой, преимущественно облачной, с небольшим дождями и с температурой близкой к 15-градусной отметке», — подчеркнул Леус.