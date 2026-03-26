Синоптик рассказал, когда в Москву придут дожди

«В последние рабочий день нынешней недели столичный регион заденет своим краем поднимающийся из района Средней Волги южный циклон. Облаков в небе станет больше и местами, преимущественно в восточной половине территории, пройдут небольшие дожди, в столице они возможны ближе к вечеру. При этом по-прежнему тепло — плюс 11 — плюс 13 градусов», — написал Леус в своем Telegram-канале.