Разработана технология самоглазурующейся керамики

По данным пресс-службы, важным преимуществом разработки является возможность варьирования состава добавок для получения требуемых эстетических свойств: оттенков и фактур поверхности (включая глянцевые белые, матовые терракотовые и графитовые варианты). Особого внимания заслуживает использование в качестве добавок техногенных отходов Владимирской области, что соответствует принципам импортозамещения и способствует снижению экологической нагрузки за счет вторичной переработки промышленных отходов. «Сейчас разработка находится на стадии лабораторных испытаний. Если технологию удастся внедрить, предприятия смогут выпускать облицовочные материалы, которые будут долговечнее, красивее и дешевле импортных аналогов. И сделаны они будут из владимирского сырья», — отметили в вузе.