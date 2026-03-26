Разработана технология самоглазурующейся керамики

ВЛАДИМИР, 26 марта. /ТАСС/. Ученые Владимирского государственного университета (ВлГУ) разработали технологию производства облицовочных керамических материалов, которая дает возможность изготавливать изделия из низкокачественной глины без трещин и с глазурованным слоем. Разработка позволит выпускать долговечные и дешевые изделия из местного сырья, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Секрет вечной плитки» открыла студентка кафедры химии и химических технологий Института естественных наук ВлГУ Анастасия Акимова. Кафельная плитка, облицовочный кирпич, фасадные панели со временем неизбежно покрываются «паутинкой» трещин. Микроразрушения портят внешний вид и снижают прочность. Студентка задалась вопросом — а что, если керамика сможет сама себя «запечатывать» прямо в печи? И стала работать над созданием такого материала — самоглазурующейся керамики", — рассказали в вузе.
В основе технологии — специальный состав на базе низкокачественной глины с введением функциональных добавок. В ходе обжига добавки трансформируются в расплавленное состояние и заполняют микротрещины, обеспечивая монолитность структуры материала. Одновременно расплав выходит на поверхность изделия, формируя полноценный глазурный слой — таким образом, процессы укрепления и декоративной отделки реализуются в рамках единого технологического цикла.
По данным пресс-службы, важным преимуществом разработки является возможность варьирования состава добавок для получения требуемых эстетических свойств: оттенков и фактур поверхности (включая глянцевые белые, матовые терракотовые и графитовые варианты). Особого внимания заслуживает использование в качестве добавок техногенных отходов Владимирской области, что соответствует принципам импортозамещения и способствует снижению экологической нагрузки за счет вторичной переработки промышленных отходов. «Сейчас разработка находится на стадии лабораторных испытаний. Если технологию удастся внедрить, предприятия смогут выпускать облицовочные материалы, которые будут долговечнее, красивее и дешевле импортных аналогов. И сделаны они будут из владимирского сырья», — отметили в вузе.