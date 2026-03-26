Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава «Ростелекома» рассказал о повышении спроса на стационарные телефоны

Осеевский: очень уважаемые люди в России захотели стационарные телефоны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Многие очень уважаемые люди в России захотели поставить себе стационарные телефоны, чтобы гарантированно оставаться на связи, рассказал журналистам глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

В последние месяцы в разных российских регионах время от времени вводятся ограничения мобильной связи. В связи с этим, по словам главы «Ростелекома», компания видит очень заметный рост числа запросов на установку стационарного телефона — люди хотят оставаться на связи.

«Многие очень уважаемые люди хотят у себя поставить стационарные телефоны, потому что это просто гарантированный способ», — отметил Осеевский в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.

При этом в условиях ограничения мобильного интернета россияне могут пользоваться сервисами и сайтами из «белого списка». В нем находятся более 120 сервисов, следует из подсчетов РИА Новости. Среди них — соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов.

Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

