Глава «Ростелекома» рассказал о повышении спроса на стационарные телефоны

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Многие очень уважаемые люди в России захотели поставить себе стационарные телефоны, чтобы гарантированно оставаться на связи, рассказал журналистам глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.
В последние месяцы в разных российских регионах время от времени вводятся ограничения мобильной связи. В связи с этим, по словам главы «Ростелекома», компания видит очень заметный рост числа запросов на установку стационарного телефона — люди хотят оставаться на связи.
«Многие очень уважаемые люди хотят у себя поставить стационарные телефоны, потому что это просто гарантированный способ», — отметил Осеевский в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.
При этом в условиях ограничения мобильного интернета россияне могут пользоваться сервисами и сайтами из «белого списка». В нем находятся более 120 сервисов, следует из подсчетов РИА Новости. Среди них — соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов.
