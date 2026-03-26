Москвичам рассказали о погоде в начале апреля

Синоптик Позднякова: погода в Москве в первые 5 дней апреля будет пасмурной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Погода в первые пять дней апреля в Москве будет пасмурной, в отдельные дни может пойти дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Вся первая пятидневка апреля ожидается с более пасмурной погодой. В отдельные дни может приниматься дождь. Придется ли он на вербное воскресенье, сказать сложно. Но фон температуры остается выше климатической нормы», — рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что уже в понедельник Москва попадет в теплый сектор антициклона, но погода в столице будет облачная и не исключен небольшой дождь, поэтому максимальная температура воздуха составит до плюс 17 градусов.

Вербное воскресенье в 2026 году приходится на 5 апреля.