Москвичам рассказали о погоде в начале апреля

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Погода в первые пять дней апреля в Москве будет пасмурной, в отдельные дни может пойти дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Вся первая пятидневка апреля ожидается с более пасмурной погодой. В отдельные дни может приниматься дождь. Придется ли он на вербное воскресенье, сказать сложно. Но фон температуры остается выше климатической нормы», — рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что уже в понедельник Москва попадет в теплый сектор антициклона, но погода в столице будет облачная и не исключен небольшой дождь, поэтому максимальная температура воздуха составит до плюс 17 градусов.
Вербное воскресенье в 2026 году приходится на 5 апреля.