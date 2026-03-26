Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за принесшего гранату гида пришлось эвакуировать Мурманский ЦУР

В Мурманске здание Центра управления регионом было эвакуировано из-за гранаты времен Великой Отечественной войны. Боеприпас принес один из участников аттестации гидов в качестве демонстрационного материала.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Здание Центра управления регионом в Мурманске было оцеплено оперативными службами после сообщения об угрозе взрыва. Причиной тревоги стал боеприпас времен Великой Отечественной войны, который принес в офис один из участников аттестации гидов, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел во время презентации авторских туристических маршрутов по Печенгскому округу, где обсуждались программы с «погружением в военный быт». Участник мероприятия принес с собой гранату времен войны, планируя использовать ее как наглядный реквизит.

«В правоохранительные органы поступил сигнал об угрозе взрыва в здании ЦУР Мурманской области. Прибывшие на место службы установили, что угрозы нет. Граната опасности не представляет, взрывчатые вещества в ней отсутствуют», — цитирует агентство сообщение оперштаба региона.

После проведенной проверки сотрудники экстренных служб подтвердили, что боеприпас охолощен и не представляет угрозы для окружающих. В настоящее время учреждение работает в обычном режиме.