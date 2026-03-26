В школах Курчалоевского района Чечни прошли уроки экологической грамотности

Серия уроков и тематических мероприятий по экологической грамотности состоялись в школах Курчалоевского района Чечни. Занятия провели по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в администрации муниципалитета.
На уроках преподаватели совместно со специалистами рассказывали ученикам об экологическом следе, важности сохранения биоразнообразия, бережного обращения с природными ресурсами и необходимости сокращения использования пластика и одноразовой упаковки. Особое внимание уделялось вопросам раздельного сбора отходов, правильной утилизации и энергосбережению.
После теории ребята поучаствовали в мастер-классах, где создали собственные экологические проекты, разработали идеи городских инициатив, озеленили школьные дворы и сделали плакаты. В конце учебного цикла проводились конкурсы и викторины с призами, что стимулировало заинтересованность и активное участие.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.