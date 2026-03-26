Антон Котяков: в ближайшие 7 лет необходимо трудоустроить 12 млн человек

При этом сейчас дефицит на кадровом рынке удается сдерживать.

Источник: Национальные проекты России

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил о необходимости в России вовлечь в занятость почти 12 млн человек в ближайшие 7 лет.

«Если говорить о масштабе спроса на рынке, то в перспективе семи лет нам необходимо вовлечь в занятость почти 12 млн человек», — сказал Антон Котяков на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, в свою очередь, подчеркнул, что безработица в России сохраняется на уровне 2,2%. По его словам, ситуация на рынке труда требует от правительства слаженной работы. Сейчас дефицит на кадровом рынке удается сдерживать.

А министр экономического развития Максим Решетников указал на важность замещения в России низкопроизводительных рабочих мест: потенциал по этому направлению оценивается в 3 млн человек. «При этом мы понимаем, что люди, которые высвободятся, они никуда не денутся, будут устроены в этих же отраслях, либо через программы производительности будут устроены в отраслях, где у нас существует потребность в кадрах», — пояснил он.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

