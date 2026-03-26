Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава «Ростелекома» посоветовал всем вернуться к стационарным телефонам

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил о заметном увеличении числа запросов на установку стационарных телефонов среди россиян.

Источник: Агентство «Москва»

По его словам, люди осознали, что это надежный и качественный канал связи, необходимый в каждом доме.

Цифры Осеевский не привел, однако указал, что «многие очень уважаемые люди» теперь хотят себе «домашний» телефон.

«Это просто гарантированный способ [связи]. Я прямо всем советую вернуться к стационарному телефону. Как огнетушитель — это должно быть в каждом доме», — сказал он.

В середине марта пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя ограничения связи в столице, заявил, что сотрудники администрации президента пользуются стационарной связью.

На фоне проблем со связью в разных городах России в Москве выросли продажи товаров, которые позволяют оставаться на связи при нестабильной работе мобильного интернета. По информации Wildberries & Russ с 6 по 10 марта по сравнению с аналогичным периодом в феврале на 25% выросли продажи стационарных телефонов, на 27% — бытовых раций, а оборот пейджеров увеличился на 73%.