Глава «Ростелекома» посоветовал всем вернуться к стационарным телефонам

На фоне проблем со связью в разных городах России в Москве выросли продажи товаров, которые позволяют оставаться на связи при нестабильной работе мобильного интернета. По информации Wildberries & Russ с 6 по 10 марта по сравнению с аналогичным периодом в феврале на 25% выросли продажи стационарных телефонов, на 27% — бытовых раций, а оборот пейджеров увеличился на 73%.