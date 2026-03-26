Как оформить в собственность земельный участок или получить за него денежную компенсацию участникам СВО

Одна из важнейших форм поддержки участников СВО — получение бесплатного земельного участка. Условия выдачи разнятся в зависимости от региона. В каких случаях бойцы могут рассчитывать на земельный участок от государства, как его оформить и можно ли обменять на единовременную выплату — в материале «Газеты.Ru».
Кто из участников СВО имеет право на землю от государства.
Право на бесплатные земельные участки бойцы СВО получили в 2023 году. В распоряжении от 06.06.2023 г. № 174-рп президент РФ Владимир Путин рекомендовал регионам принять законодательные акты о бесплатном предоставлении земельных участков некоторым категориям участников специальной военной операции.
Право распространяется на участников СВО из всех регионов России, за исключением городов федерального значения:
* Москвы;
Властям этих городов рекомендовано установить для участников СВО иные меры поддержки. Как правило, это денежные выплаты.
Порядок предоставления земельных участков регулируется законодательными актами, принимаемыми регионами, рассказал «Газете.Ru» руководитель правовой службы Комитета семей и воинов Отечества (КСВО), автор федерального проекта «Правомобиль», член Общественной палаты РФ Александр Терновцов.
Право на бесплатное получение земельного участка имеют участники СВО:
* удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО;
Кроме того, некоторые регионы предоставляют землю:
* семьям погибших участников СВО,
Уточнить категории получателей земельного участка можно в администрации по месту жительства.
Количество соток земли для участников СВО варьируется в зависимости от региона. Чем выше плотность населения на данной территории, тем меньше земельный надел.
Какие документы нужны для получения земельного участка.
Перечень документов также зависит от конкретного региона. В большинстве случаев участникам СВО нужно предоставить:
* заявление;
Семьи погибших участников СВО также предоставляют документы, подтверждающие родство и смерть бойца.
Куда обращаться по поводу бесплатного земельного участка.
* В администрацию муниципального образования по месту регистрации.
Как получить выплату взамен земельного участка.
Получение выплаты взамен земельного участка напрямую зависит от того, установлена ли такая возможность законодательством региона, где проживает участник СВО.
Выплаты предусмотрены в следующих регионах:
* Республика Крым — 1 млн рублей;
Что делать, если отказали в получении земельного участка.
В некоторых случаях региональные власти могут отказать участникам СВО в земельном участке.
Среди причин отказа:
* несоответствие заявителя категориям лиц, которым положен земельный участок;
При этом юрист правовой службы Комитета семей и воинов Отечества Евгений Смурыгин подчеркнул, что практика может существенно отличаться от региона к региону. Не всегда участникам СВО отказывают в получении участка земли обоснованно. Если вы считаете, что решение принято неверно, обращайтесь в надзорные органы, местное отделение Комитета семей воинов Отечества или Ассоциацию ветеранов СВО вашего муниципалитета.