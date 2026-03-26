Школьники Новопетровки Орловской области повысили финансовую грамотность

Просветительская встреча на тему «Финансовая грамотность. Телефон доверия. Безопасность в интернете» состоялась 18 марта в деревне Новопетровке Орловской области. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Свердловского района.
Событие прошло на базе Новопетровского филиала Змиёвского лицея. Специалисты комплексного центра социального обслуживания населения Свердловского района выступили с тремя темами. Так, учащиеся узнали основы управления личными финансами, как распознать финансовые пирамиды и мошенников, какие могут быть риски кредитов и принципы разумного планирования расходов.
Также школьникам рассказали, зачем нужен телефон доверия и какие вопросы можно обсудить с психологом горячей линии. В блоке по безопасности ребятам напомнили о том, как защищать персональные данные, общаться с незнакомцами в сети и распознать фишинг, интернет-травлю и другие онлайн‑угрозы. Формат встречи сочетал лекции с разбором реальных кейсов, ситуационными задачами и сессией вопросов‑ответов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.