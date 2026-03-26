Учителя округа Рефтинский Свердловской области обсудили курс «Моя семья»

Педагоги городского округа Рефтинский в Свердловской области обсудили вопросы внедрения нового курса внеурочной деятельности «Моя семья» на стратегической сессии в Екатеринбурге. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации округа.
Стратегическая сессия «Семейные ценности в современном обществе: вызовы и возможности» состоялась 19 марта в Губернаторском лицее Екатеринбурга. В ходе встречи участники обсудили в том числе вопросы внедрения нового курса внеурочной деятельности «Моя семья». Программа включала панельную дискуссию, педагогический совет и мастер-классы, направленные на обмен опытом и поиск эффективных решений.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.