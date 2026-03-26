В Новосибирской области начал работать новый пункт весогабаритного контроля

Новый автоматический пункт весогабаритного контроля ввели в эксплуатацию в Барабинском районе Новосибирской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Он расположен на 79 км автомобильной дороги К-05 Здвинск — Барабинск. Сейчас система работает в тестовом режиме. Напомним, что также в режиме теста работает пункт на дороге Усть-Тарка — Татарск, который был введен в эксплуатацию в конце 2025 года.
«Всего на территории Новосибирской области расположено 19 автоматических пунктов весогабаритного контроля. В планах на 2026 год строительство еще одного пункта автоматического весогабаритного контроля на автодороге Новосибирск — Колывань — Томск», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.