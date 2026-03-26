Арестованный в Польше археолог Бутягин написал две книги в СИЗО.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 мар — РИА Новости. Арестованный в Польше российский археолог Александр Бутягин, которому грозит экстрадиция на Украину, рассказал, что написал в СИЗО две книги, сообщил Telegram-канал «Адвокат для Александра Бутягина», где близкие ученого публикуют новости о нем.
В четверг они опубликовали выдержки из писем Бутягина о жизни в СИЗО.
«Я здесь уже две книги написал. Остались ещё всякие вступления, заключения. Там, конечно, кучу всего нужно проверять, потому что пишу по памяти. Книга № 1 называется “Искусство с точки зрения археологии”. Книга № 2 — “Древняя Греция в 50 предметах. От амфоры до Антикиферы”, — приводится в Telegram-канале отрывок из письма.
Бутягин добавил, что также пишет рассказы и стихи.
Ранее Окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину. Telegram-канал «Адвокат для Александра Бутягина» сообщил, что защита археолога обжалует решение о его экстрадиции.
Бутягин — автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин — заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.