С начала года более 20,8 тысячи жителей Хакасии прошли диспансеризацию

Более 7 тыс. человек были направлены на прохождение второго этапа.

Источник: Национальные проекты России

Свыше 20,8 тыс. жителей Хакасии прошли первый этап диспансеризации за первые два месяца 2026 года. Медосмотры проводятся в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Профилактические осмотры завершили 2805 человек, углубленную диспансеризацию — 5383. Мобильные медицинские бригады осмотрели 5723 человека. По итогам первого этапа диспансеризации 7416 человек были направлены на прохождение второго этапа.

Отметим, что на сайте Минздрава Хакасии размещен баннер «Проверь свое здоровье — пройди диспансеризацию». Там находится таблица с указанием всех медицинских организаций, где проводится диспансеризация, адресов и телефонов для записи. Также жителям республики доступна детальная информация о важности диспансерного наблюдения и возможностях бесплатного обследования в центрах здоровья.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.