Более 140 жителей Кемерова прошли реабилитацию в Центральном районе

Специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения Центрального района Кемерова в 2025 году помогли пройти реабилитацию более чем 140 людям. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Семья», сообщили в городской администрации.
Программы реабилитации разработаны для людей пожилого возраста, граждан с ограниченными возможностями здоровья, для тех, кто перенес травмы, а также для участников СВО и членов их семей. На службе у специалистов разнообразные методики и терапии, а также десятки видов современного оборудования.
Отметим, что программы реабилитации работают во всех комплексных центрах социального обслуживания населения города Кемерова. В число самых популярных программ в Центральном районе входят аппаратно-программный комплекс для двигательной и когнитивной нейрореабилитации Ergo VR, антистрессовая система на базе кресла «нулевой гравитации» «Сенсориум», интерактивный комплекс «Девирта — Делфи», комплекс ландшафтной терапии с искусственным водопадом и соляной рамкой.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.